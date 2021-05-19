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19.05.2021 (16:59)

Тральная группа Ленинградкой военно-морской базы проводит учение по поиску мин

Задачи противоминного обеспечения отрабатывает группа кораблей в ходе планового тактического учения кораблей Балтийского флота, которые проводятся под руководством командира соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы. В нее входят базовые и рейдовые тральщики корабельного соединения флота, дислоцированного в Кронштадте.

Минно-тральные корабли осуществляют контрольно-разведывательный поиск мин с использованием гидроакустических станций, а также контактных и неконтактных тралов в акватории Финского залива.

Маневры пройдут в течение нескольких дней и завершатся проведением комплекса совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Кроме того, экипажи тральщиков отработают ведение противодиверсионной обороны при стоянке кораблей на незащищенном рейде.

Военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, проведут профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, водолазные специалисты проведут осмотр подводной части корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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