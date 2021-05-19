19.05.2021 (17:13)

В Волгограде дан старт Эстафете памяти «Дорогами Победы»

В Волгограде на главной высоте России – Мамаевом Кургане дан старт автопробегу «Дорогами Победы», организованном Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Акция, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, началась с митинга и возложения венков и цветов в Зале воинской славы, где приняли участие военнослужащие и гражданские специалисты воинских частей Волгоградского гарнизона.

Участники памятного мероприятия приехали из Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска, теперь их путь лежит в Ростов-на-Дону. По дороге, участники посетят мемориалы в г. Калач-на-Дону и ст. Тацинская.

Завершится Эстафета памяти 20 мая в 12:00 у мемориала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области памятными мероприятиями с участием военнослужащих соединений и воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона.

Эстафета памяти «Дорогами России» проводится в период с 19 по 20 мая комитетом Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Южного военного округа с целью сохранения и развития гражданско-патриотического отношения к героическому прошлому России, формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству.

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