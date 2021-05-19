19.05.2021 (16:09)

В городе Полевской Свердловской области прошла церемония перезахоронения гвардии сержанта Серафима Добрынина

В Полевском состоялась церемония перезахоронения останков бойца-полевчанина Серафима Тимофеевича Добрынина. В ней приняли участие юнармейцы отряда военно-патриотического клуба «Юный разведчик» и руководитель отряда Спартак Мосунов. Останки красноармейца были обнаружены поисковым отрядом «Взрыв» летом 2020 года в Волгоградской области.

Серафим Добрынин родился в 1913 году. Воевал в составе 116-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной из десантников 6-го воздушно-десантного корпуса.

17 августа 1942 года командир отделения гвардии сержант Серафим Добрынин погиб, обороняя хутор Шохино и станицу Сиротинскую. У красноармейцев была задача – не допустить прорыва танков противника к Волге. Похоронку на сына мать получила только в конце войны – 17 февраля 1945.

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