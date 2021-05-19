Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2021 (16:09)

В городе Полевской Свердловской области прошла церемония перезахоронения гвардии сержанта Серафима Добрынина

В Полевском состоялась церемония перезахоронения останков бойца-полевчанина Серафима Тимофеевича Добрынина. В ней приняли участие юнармейцы отряда военно-патриотического клуба «Юный разведчик» и руководитель отряда Спартак Мосунов. Останки красноармейца были обнаружены поисковым отрядом «Взрыв» летом 2020 года в Волгоградской области.

Серафим Добрынин родился в 1913 году. Воевал в составе 116-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной из десантников 6-го воздушно-десантного корпуса.

17 августа 1942 года командир отделения гвардии сержант Серафим Добрынин погиб, обороняя хутор Шохино и станицу Сиротинскую. У красноармейцев была задача – не допустить прорыва танков противника к Волге. Похоронку на сына мать получила только в конце войны – 17 февраля 1945.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Участники Всеармейского конкурса «Танковый биатлон» приступили к сдаче нормативов по четырем дисциплинам в рамках первого этапа соревнований
Участники Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» десантировались в тыл условного противника
В Саратове около 7 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
На вооружение мотострелкового соединения ЦВО в Кузбассе поступили новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза»

Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false