19.05.2021 (16:31)

Более 1000 призывников отправились на военную службу со сборных пунктов военных комиссариатов в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 1000 призывников отправились на военную службу со сборных пунктов военных комиссариатов в Сибири

С начала весеннего призыва более 1000 призывников отправились к местам прохождения военной службы со сборных пунктов военных комиссариатов в Сибири.

Призывники из Новосибирской, Омской, Иркутской, Томской областей, Алтайского и Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия были направлены для прохождения военной службы в воинские части Западного, Восточного и Центрального военных округов.

Перед отправкой все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом.

Отправка призывников осуществляется в отдельных изолированных вагонах, в которых произведена дезинфекционная обработка.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди проходят медицинское обследование, после чего размещаются в отдельных помещениях при казармах воинских частей, где они проводят 14 дней на изоляции вместе со своими командирами. Там же для них организованы спальные места, пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих по призыву.

Всего в ходе весеннего призыва из Сибири для прохождения военной службы планируется отправить около 10 тыс. человек.

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