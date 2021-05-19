19.05.2021 (16:22)
С инженерно-штурмовыми подразделениями Вооруженных Сил РФ проводится сбор на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища
На базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А.И. Прошлякова стартовал сбор с инженерно-штурмовыми подразделениями инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основными целями сбора являются боевое слаживание инженерно-штурмовых подразделений центрального подчинения и военных округов, сплочение воинских коллективов и совершенствование практических навыков при выполнении задач инженерного обеспечения.
Инженерно-штурмовые группы отработают действия в составе штурмового отряда при подготовке и штурме укрепленных объектов.
Завершится совместный сбор конкурсом инженерно-штурмовых подразделений «Стальное сердце-2021».
В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано 60 единиц военной и специальной техники, в том числе установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-82А, защищенные автомобили «Тайфун-К».
Сбор проводится на полигонной и учебно-материальной базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, где в текущем году состоится первый выпуск офицеров по специальности «командир инженерно-штурмового взвода».
Инженерно-штурмовые подразделения предназначены для инженерного обеспечения беспрепятственного штурма укрепленных объектов и районов силами общего назначения. Пятнадцать инженерно-штурмовых подразделений от батальона до взвода сформированы в 2014 году в составе частей центрального подчинения, бригад военных округов и полков армий.