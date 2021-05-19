19.05.2021 (16:50)

Военные финансисты поздравили с юбилеем председателя Совета ветеранов военной финансово-экономической службы

Директор и представители Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации поздравили с 75-летним юбилеем председателя Совета ветеранов военной финансово-экономической службы генерал-полковника в отставке Василия Воробьева.

За годы службы Василий Воробьев прошел нелегкий, заслуживающий уважения путь от курсанта до генерал-полковника, который является ярким примером достойного служения Отечеству.

В 1992–1996 годах генерал-лейтенант (с апреля 1993 года — генерал-полковник) Василий Воробьев являлся начальником Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России. Этот период его работы пришелся на сложные для страны годы — распад Советского Союза, внедрение рыночных отношений в экономике, дефицит бюджета и катастрофическая нехватка денег на обеспечение армии и флота.

Но, несмотря ни на какие трудности в экономике страны, финансово-экономической службе Вооруженных Сил под руководством Василия Воробьева удалось решить все основные задачи, связанные с финансовым обеспечением Вооруженных Сил и социальной защитой военнослужащих.

И сегодня Василий Воробьев, возглавляя Совет ветеранов, продолжает активно участвовать в жизни финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице