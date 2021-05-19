19.05.2021 (16:42)
Второй этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал в Сибири
Сегодня свои умения и профессиональные навыки по вождению боевых машин пехоты продемонстрируют механики-водители разведывательных подразделений в ходе второго этапа Всеармейского конкурса разведчиков «Конкурс разведчиков-специалистов».
Механики-водители выполнят упражнения по вождению боевой машины пехоты БМП–2 «Вождение в сложных условиях местности, преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах» по маршруту, протяженностью более 5 км. При выполнении зачетного упражнения механики-водители должны двигаться на максимально возможной скорости и преодолеть 13 искусственных и естественных препятствий: колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров.
Завершится этот этап конкурса погрузкой боевой машины пехоты на железнодорожную платформу с торцевой аппарели и боковой платформы и выгрузкой с нее на точность и время.
Остальной личный состав разведывательных отделений выполнит нормативы по тактической и военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите.