19.05.2021 (14:16)

Участники Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» десантировались в тыл условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» десантировались в тыл условного противника

Подразделения (команды) войсковой разведки видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации на завершающем испытании первого этапа Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит в Новосибирской области, десантировались в тыл условного противника.

В ходе данного этапа конкурса разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8 и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с условным противником.

С пункта сбора разведчики совершили марш-бросок на 13,5 км, движение по азимуту осуществлялось только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования было строго запрещено.

За лучшее выполнение поставленных задач командам начисляются баллы, за утерю элементов маскировки, нарушение боевого порядка и другие нарушения из общего количества баллов будут вычисляться штрафные.

Предварительно перед этапом конкурса прошла жеребьевка, в ходе которой была определена очередность прохождения этапа: команда Новосибирского военного института войск Национальной гвардии первой приступила к прохождению препятствий, за ней выступили команда Северного флота, далее разведчики Западного военного округа.

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