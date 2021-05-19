19.05.2021 (15:46)

Участники Всеармейского конкурса «Танковый биатлон» приступили к сдаче нормативов по четырем дисциплинам в рамках первого этапа соревнований

Участники Всеармейского конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 в рамках первого этапа соревнований приступили к сдаче четырех специальных нормативов на полигоне в Челябинской области. Первые команды выполнили нормативы при температуре воздуха 30 градусов выше нуля, температура в танке достигала +50 градусов по Цельсию.

Танковые экипажи четырех военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища приступили к сдаче нормативов по радиационной, химической и биологической защите, технической, инженерной и медицинской подготовке. Танкисты преодолели условно зараженный участок местности, соревновались в установке приборов ночного видения, монтаже тралов, восстановлении натяжения гусениц, а также в эвакуации и оказании первой медицинской помощи условно раненому члену экипажа. Судейская бригада оценивает скорость и качество выполнения нормативов, за допущенные ошибки командам начисляют штрафные секунды. По результатам выполнения нормативов, стрельбы и времени преодоления дистанции с естественными и искусственными препятствиями определят победителей первого этапа «Танкового биатлона».

Всеармейский конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 проходит в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа. В нем принимают участие команды танкистов Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища, всего более 100 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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