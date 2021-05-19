Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2021 (16:01)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится сбор с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.

В ходе мероприятия около 30 специалистов медицинской службы отработают действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники, с воды и из труднодоступных участков местности.

На разных этапах обучения военным медикам наглядно продемонстрируют действия по оказанию помощи пострадавшим с различными травмами.

Сбор с офицерами и младшими специалистами медицинской службы завершится сдачей зачетов и нормативов по специальной подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 400 курсантов ЗВО сдали квалификационные экзамены в окружном учебном центре во Владимирской области
В Подмосковье подразделение антитеррора Таманской дивизии ЗВО отразили нападение условного противника на КПП
Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО завершили перевод техники на летний режим эксплуатации
В Подмосковье стартовали сборы с военнослужащими проходящими военную службу по контракту на должностях старшин танкового объединения ЗВО

Метки:
Западный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false