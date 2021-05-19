19.05.2021 (16:01)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится сбор с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.
В ходе мероприятия около 30 специалистов медицинской службы отработают действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники, с воды и из труднодоступных участков местности.
На разных этапах обучения военным медикам наглядно продемонстрируют действия по оказанию помощи пострадавшим с различными травмами.
Сбор с офицерами и младшими специалистами медицинской службы завершится сдачей зачетов и нормативов по специальной подготовке.
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