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19.05.2021 (14:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли соревнования по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняли участие 16 команд. Состязания прошли по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам соревнований первое место заняла команда роты мобильных средств связи.

По завершении турнира состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования
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