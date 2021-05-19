19.05.2021 (14:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по настольному теннису
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли соревнования по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.
В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняли участие 16 команд. Состязания прошли по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам соревнований первое место заняла команда роты мобильных средств связи.
По завершении турнира состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.
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