19.05.2021 (13:41)

В Саратове около 7 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Саратове около 7 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», который сегодня прибыл в Саратов, на железнодорожном вокзале встретили около 7 тыс. жителей и гостей города.

В торжественной встрече эшелона приняли участие военный комиссар региона генерал-майор Андрей Старков, военнослужащие 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, представители правительства региона и администрации Саратова, юнармейцы и кадеты.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории Вооружённых Сил России, Великой Отечественной войны, новейшим достижениям ВС РФ, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на трех открытых платформах состава — танк Т-90, бронеавтомобиль «Тайфун-К», самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

Участники акции также смогли подробнее узнать о службе в армии — на вокзале для этого развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствиях.

Далее на территории Центрального военного округа поезд сделает остановки в Самаре (19 мая) и Уфе (20 мая).

Старт военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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