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19.05.2021 (14:24)

Гидрографы Черноморского флота завершили комплекс работ по обеспечению летней навигации

Экипажи судов гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ) завершили проведение лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной ассоциацией маячных служб, выполнили осмотр надводной и подводной части знаков, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. Также в ходе выполнения работ специалисты произвели замену отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов и, в случае необходимости, плавучих знаков в целом.

Выполненные специалистами гидрографической службы ЧФ лоцмейстерские работы связаны с обеспечением безопасности мореплавания кораблей флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порт Севастополь и другие базы флота.

Работы в акватории Чёрного моря выполняли 15 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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