19.05.2021 (13:28)

Участники российско-казахстанского военно-морского учения провели радиотренировку и тактическую летучку

Участники российско-казахстанского военно-морского учения на первом этапе мероприятия провели розыгрыш эпизодов совместных действий в формате тактической летучки, а также отработали задачи радиотренировки между кораблями сформированного отряда.

Сразу по прибытии корабельных групп Каспийской флотилии и Военно-морских сил Республики Казахстан в первый район проведения совместного учения — на внешний рейд казахстанского порта Актау — на борту спасательного буксирного судна «СБ-738» флотилии был сформирован объединенный штаб руководства учением. В его состав вошли офицеры ВМФ России и ВМС Казахстана.

Совместное российско-казахстанское учение проводится в период с 18 по 24 мая в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря.

В составе корабельной группы Каспийской флотилии в мероприятии принимают участие малый ракетный корабль «Град Свияжск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик «РТ-234», спасательное буксирное судно «СБ-738», малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» и морской буксир «МБ-58».

Со стороны ВМС Республики Казахстан задействовано пять боевых кораблей и судов обеспечения.

На втором этапе учения военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

Военные моряки двух стран проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.

Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице