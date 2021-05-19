19.05.2021 (13:15)
Саперы ЮВО обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные во дворе частного дома в Волгоградской области
Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряды, найденные в рабочем поселке Иловля Волгоградской области.
Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Боеприпасы обнаружил хозяин частного домовладения при отрывке котлована на своем участке.
Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 5 шт. 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Саперы извлекли боеприпасы и транспортировали их на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было обезврежено более 500 боеприпасов различного калибра.
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