19.05.2021 (13:12)

Понтонные подразделения инженерных войск ЮВО совершат уникальный переход по речным путям

Понтонные подразделения соединений Южного военного округа (ЮВО) в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершат переход по внутренним водным путям от места постоянной дислокации в Каменском районе Ростовской области до Волгограда.

Инженеры ЮВО начнут сплавляться 1 июня по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. Протяженность речного маршрута составит около 600 км.

В состав речной экспедиции в понтонном подразделении будут включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня понтонные подразделения ЮВО прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в областных городах, где военнослужащие примут участие в патриотических мероприятиях и проведут экскурсии на демонстрационных паромах.

В переходе инженерных подразделений трех военных округов ВС РФ примут участие свыше 150 военнослужащих, будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

Также в ходе перехода с каждым понтонным подразделением проведут тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработают более 30 специальных задач по предназначению.

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