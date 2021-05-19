19.05.2021 (12:57)

Около 3 тыс. военнослужащих ЮВО на Северном Кавказе приняли участие в едином дне РХБ защиты

Военнослужащие общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, провели единый день радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Около 3 тыс. специалистов в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке условного применения «противником» оружия массового поражения.

На тренировках по РХБ защите военнослужащие учились действовать по сигналам оповещения, преодолели условно зараженные участки местности, применяли приборы РХБ разведки, дегазационные комплекты ДКВ-К для специальной обработки вооружения и военной техники.

Специалисты РХБ защиты выполняли задачи с использованием современных средств индивидуальной защиты — общевойскового противогаза ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта.

Подразделения войск РХБ защиты также применили современные термодымовые машины на базе КамАЗ-4310 и новейшие машины РХБ разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от -50 до +50 градусов. Новые машины позволяют обнаружить РХБ заражение в 2,5 раза быстрее своих предшественников.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице