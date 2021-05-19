19.05.2021 (12:34)

Зенитчики ЮВО в горах Северного Кавказа отразили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника

Военнослужащие зенитной ракетной батареи горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в ходе учения отразили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на оборонительные позиции войск.

Расчеты зенитных установок ЗУ-23, установленных на автомобилях КамАЗ, прицельным огнем из 23-мм пушек уничтожили дроны «противника» над районом обороны мотострелкового батальона. Координаты воздушных целей были переданы наблюдателями через командный пункт противовоздушной обороны.

Кроме того, в целях скрытного перемещения зенитных установок на запасные огневые позиции, военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты выполнили ряд специальных задач по постановке аэрозольных завес при помощи термодымовой аппаратуры.

В ходе розыгрыша тактического эпизода учения зенитчики получили практику в ведении разведки, сопровождении и уничтожении воздушных целей в условиях активного радиолокационного противодействия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице