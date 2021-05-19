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19.05.2021 (12:10)

Военнослужащие ЮВО завершили модернизацию полигонов на Северном Кавказе и Закавказье к летнему периоду обучения

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку общевойсковых полигонов на Северном Кавказе и в Закавказье к летнему периоду обучения.

Военнослужащие выполнили модернизацию учебного поля боя, учитывая особенности подготовки мотострелковых подразделений 58-й армии ЮВО, дислоцированных в республиках Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Южная Осетия.

С целью внедрения опыта современных вооруженных конфликтов на войсковых стрельбищах были оборудованы новые движущиеся мишени «заминированный автомобиль», участки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, объекты для выполнения упражнений ведения обороны в населенном пункте. Были проработаны рвы и траншеи, где военнослужащие будут отрабатывать задачи боевой подготовки.

Также было усовершенствовано оборудование для занятий армейской тактической стрельбой, тренировок снайперов и снайперских пар, вождению боевых машин.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Полигон
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