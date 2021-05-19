19.05.2021 (11:31)

Более 1000 военнослужащих ЮВО в Абхазии привлечены к подготовке техники к летним условиям

Более 1000 военнослужащих российской военной базы в Абхазии привлечены к подготовке вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к эксплуатации в летнем периоде обучения.

На летний режим эксплуатации завершен перевод танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ, 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и др.

Для проведения регламентных работ было создано более 30 специализированных постов технического обслуживания как в местах расположения базы, так и в полевых условиях на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Военнослужащие выполняют проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену масел, смазок и др.

В связи с особенностями климатических условий, обусловленных высокими температурами, влажностью и близостью к морю, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения, защите узлов и агрегатов ВВСТ от коррозии.

На российской военной базе в Абхазии сезонное техническое обслуживание около 20% всей военной техники осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВСТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горючим и смазочными материалами по установленным нормам, а также готовность к боевому применению.

Сезонное обслуживание военной техники завершится в конце мая, после чего с военнослужащими базы будут проведены смотры вооружения и военной техники, занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

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