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19.05.2021 (15:10)

Швейцария проведет в Воронежской и Белгородской областях военную инспекцию в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности

С 19 по 21 мая Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.

Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15000 кв. км.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности.

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности) , Международная деятельность
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