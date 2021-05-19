19.05.2021 (15:10)

Швейцария проведет в Воронежской и Белгородской областях военную инспекцию в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности

С 19 по 21 мая Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.

Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15000 кв. км.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности.

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице