19.05.2021 (11:08)

Более 100 военнослужащих ЮВО успешно прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки под Волгоградом

Более 100 военнослужащих контрактной службы Южного военного округа (ЮВО) успешно прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами курса выживания на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгоградской области.

В рамках курса обучаемые прошли обкатку танком, огненно-штурмовую полосу, научились приготовлению пищи в полевых условиях, в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с применением штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Военнослужащие изучили особенности огневой, тактической, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.

На практические занятия отводилось более 250 часов, после которых военнослужащие сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности.

Итоговым экзаменом курса стал 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Всего в 2021 году на базе учебного батальона интенсивную общевойсковую подготовку пройдут более 2 тыс. военнослужащих ЮВО по контракту.

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