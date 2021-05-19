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19.05.2021 (09:31)

Более 1,5 тыс. военнослужащих Ростовского гарнизона побывали на выставке Русского географического общества в Ростове-на-Дону

Более 1,5 тыс. военнослужащих Ростовского гарнизона побывали (РГО) на выставке Русского географического общества, развернутой в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону.

В течение шести дней работы выставки с экспонатами также ознакомились юнармейцы, школьники, студенты учебных заведений, а также ростовчане и гости города.

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций, артефакты, документы богатого архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото и воспоминания.

В Ростове-на-Дону выставка продлится до 22 мая в Доме офицеров Южного военного округа (Будённовский проспект, дом 34). На юге России экспозиция также будет представлена в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Культура , Русское географическое общество
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