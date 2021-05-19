19.05.2021 (16:11)

Более 2 тыс. новобранцев пополнят Черноморский флот в ходе весеннего призыва 2021 года

Более 2 тыс. новобранцев пополнят ряды Черноморского флота (ЧФ) в ходе весеннего призыва 2021 года.

Ранее в апреле со сборного пункта военного комиссариата Севастополя отправилась первая группа граждан численностью 30 человек для прохождения военной службы на кораблях и в подразделениях морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

В связи с комплексом противоэпидемиологических мероприятий, действующих в регионе, отправка призывников со сборного пункта проходила с соблюдением полного комплекса противоэпидемиологических рекомендаций.

В частности, будущие военнослужащие прошли проверку на наличие коронавирусной инфекций при прохождении медицинской комиссии и были обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

В воинских частях молодое пополнение на 14 дней размещается в отдельной казарме, где постоянно осуществляется контроль состояния их здоровья с термометрией не реже трёх раз в сутки, при этом питание и обучение молодого пополнения организовано отдельно от остальных военнослужащих.

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