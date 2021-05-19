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19.05.2021 (11:57)

Сотрудники ВАИ ЗВО приступили к техническому осмотру военной техники Воронежского гарнизона в преддверии начала нового учебного периода

Сотрудники 47-й военной автомобильной (ВАИ) инспекции Западного военного округа (ЗВО) приступили к техническому осмотру военной техники Воронежского гарнизона в преддверии начала летнего учебного периода.

Военные автоинспекторы прибыли в автопарки соединений и воинских частей, где проводится осмотр исправности и технического состояния рулевого управления, проверяется качество моторного и трансмиссионного масла, состояние проекторов шин, а также других агрегатов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Диагностика выполняется при помощи специальных аппаратных средств и оборудования мобильного пункта проверки технического состояния. Сотрудниками ВАИ также был проведён инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации военной техники.

Всего в рамках технического осмотра военные инспекторы планируют провести диагностику свыше 100 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВАИ
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