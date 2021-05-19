19.05.2021 (10:16)

Боксеры армейского клуба завоевали четыре медали чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации

В Нововоронеже завершился чемпионат Вооруженных Cил по боксу памяти Героя Российской Федерации гвардии майора ВКС Романа Филипова среди мужчин 19–40 лет.

В весовой категории до 75 кг золотую медаль завоевал воспитанник спортивной школы (олимпийского резерва) филиала ЦСКА (СКА, Санкт-Петербург) Никита Кузьмин. Армеец одержал финальную победу в поединке с Дмитрием Гамазановым (Восточный военный округ, Чита).

Третье место разделили Евгений Советников (Воздушно-десантные войска, Ульяновск) и Алексей Мардаленов (Восточный военный округ, лан-Уде).

Также победу в решающем поединке в весовой категории свыше 91 кг одержал армейский спортсмен из Северной столицы Владислав Муравин, встретившись на ринге с боксером Центрального спортивного клуба Армии прапорщиком Артемом Сусленковым.

Тройку лидеров в данной весовой категории замкнул воспитанник СШ (ОРК) ЦСКА (Санкт-Петербург) Владислав Вишев.

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