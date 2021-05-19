19.05.2021 (14:00)
Спортсмены ЦСКА на соревнованиях по академической гребле в Швейцарии завоевали семь именных лицензий на Олимпийские игры в Токио
В Люцерне (Швейцария) прошла финальная олимпийская квалификационная регата по академической гребле. Спортсменами ЦСКА завоевано четыре золотых медали и семь именных лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Токио.
Василиса Степанова и Елена Орябинская стали первыми в дисциплине «двойки распашные» и завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио.
Армейская спортсменка Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова стали первыми в дисциплине «двойки парные» и также завоевали лицензию на летние Олимпийские игры.
Представители ЦСКА Павел Сорин, Николай Пименов, Артём Косов и Никита Моргачев первенствовали в дисциплине «четвёрки парные».
Илья Кондратьев и Андрей Потапкин завоевали «золото» в дисциплине «двойки парные».
Для завоевания права на участие в Олимпийских играх спортсменам было необходимо финишировать с первым или вторым результатом.