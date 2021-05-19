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19.05.2021 (14:00)

Спортсмены ЦСКА на соревнованиях по академической гребле в Швейцарии завоевали семь именных лицензий на Олимпийские игры в Токио

В Люцерне (Швейцария) прошла финальная олимпийская квалификационная регата по академической гребле. Спортсменами ЦСКА завоевано четыре золотых медали и семь именных лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Василиса Степанова и Елена Орябинская стали первыми в дисциплине «двойки распашные» и завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио.

Армейская спортсменка Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова стали первыми в дисциплине «двойки парные» и также завоевали лицензию на летние Олимпийские игры.

Представители ЦСКА Павел Сорин, Николай Пименов, Артём Косов и Никита Моргачев первенствовали в дисциплине «четвёрки парные».

Илья Кондратьев и Андрей Потапкин завоевали «золото» в дисциплине «двойки парные».

Для завоевания права на участие в Олимпийских играх спортсменам было необходимо финишировать с первым или вторым результатом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА
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