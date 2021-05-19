19.05.2021 (10:51)

Более 50 экипажей Воздушно-космических сил прибыли в Рязань для участия во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021»

Более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил прибыли в Рязань для участия во всеармейском конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2021».

Летный состав оперативно-тактической, армейской и военно-транспортной авиации выполнил перелеты на штатной авиационной технике из пунктов постоянной дислокации на аэродром Дягилево.

Соревнования среди военных летчиков пройдут в период с 21 мая по 5 июня. Практическая часть конкурса, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. У экипажей истребительной авиации также добавлен воздушный бой.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две попытки.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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