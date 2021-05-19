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19.05.2021 (09:36)

Команда Военной академии связи стала лучшей на чемпионате ВС РФ по международному военному пятиборью

Накануне завершились соревнования в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военному пятиборью. Победителями турнира стали представители первой команды Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого.

Звание чемпиона ВС РФ по международному военному пятиборью в личном зачете завоевал капитан Алексей Крылов. Второй результат у представителя ВКС лейтенанта Олега Лебедева. Обладателем бронзовой награды стал еще один представитель ЦСКА — старший прапорщик Павел Свечников.

В женских соревнованиях весь пьедестал почета заняли армейские спортсменки. Победу одержала капитан Людмила Егорова. Старший прапорщик Ирина Свечникова завершила соревнования на втором месте. Замкнула призовую тройку прапорщик Анастасия Конопко.

Напомним, что в этом году участниками турнира стали более 80 военнослужащих, представляющих 11 команд — Центральный и Южный военные округа, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Военная академия связи, Военная академия связи-2, МТО ВС РФ, ГУ ГШ, Военный институт физической культуры и Центральный спортивный клуб Армии.

Военное пятиборье включает в себя состязания по стрельбе из стандартной винтовки, метание гранат, плавание с препятствиями, преодоление полосы препятствий и кросс на 4 и 8 км для женщин и мужчин соответственно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Спорт
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