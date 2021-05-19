19.05.2021 (09:00)

Военные исследователи совместно с РГО продолжают изучать Новую Землю

На Северном флоте сформирована экспедиционная группа для участия в очередной комплексной экспедиции на архипелаге Новая Земля.

В экспедиционную группу вошли наиболее подготовленные специалисты флота. Им предстоит в августе 2021 года совместно с экспедиционным отрядом 12 Главного управления Минобороны и Мурманского регионального отделения Русского географического общества (РГО) обойти вокруг Южного острова Новой Земли на ледоколе «Илья Муромец».

Совместная экспедиция уже четвертый год будет проходить в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди». Возглавит представительство Северного флота офицер штаба капитан 2 ранга Сергей Зинченко. В прошлом году отряд под его руководством совершил ряд исторических открытий на маршруте вокруг Северного острова Новой Земли. Усилят экспедиционную группу специалисты гидрографической службы и операторы подводных аппаратов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

В рамках комплексной экспедиции на Новой Земле уже стартовал исторический эксперимент по реконструкции маршрутов первой экспедиции Федора Тимофеевича Розмыслова конца 18 века в проливе Маточкин Шар. Отряд военнослужащих Центрального полигона Российской Федерации под руководством полковника Сергея Костарева пешим порядком по льду пролива повторил один день из 20-дневного пути первопроходца, начало которого датируется 1 июля 1769 года.

Современные военные исследователи прошли 24 километра от поселка Северный до географической точки, которая в XVIII веке называлась мыс Хрящевой. На маршруте участниками эксперимента проверена точность выполненных Федором Розмысловым измерений, а также произведен попутный поиск возможных следов пребывания экспедиций прошлого. Все работы выполнялись в соответствии с законодательством об охране памятников культуры по специально разработанной в Институте Наследия им. Д.С. Лихачева инструкции.

Отчету экспедиционной группы за первый день эксперимента дана высокая оценка начальника Морской Арктической Комплексной Экспедиции, советника директора Института Наследия им. Д.С. Лихачева Петра Владимировича Боярского, который в 90-е годы прошлого века первым провел археологические исследования в месте зимовки экспедиции Федора Розмыслова.

Экспедиционная группа выполнила мероприятия по плану совместной комплексной экспедиции Северного флота, 12 Главного управления Минобороны России и РГО, проводимой в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди». Полевым исследованиям предшествовала работа научной группы с архивными первоисточниками. Весь эксперимент рассчитан на 20 дней. Он будет выполнен в период с мая по август 2021 года. Итогом работы станет публикация реконструированной карты первопроходца с описанием мест, в которых он проводил первую опись пролива Маточкин Шар.

Основные мероприятия совместной Комплексной экспедиции планируется провести в августе 2021 года, когда на ледоколе «Илья Муромец» сводный отряд Северного флота, 12 Главного управления и Мурманского отделения РГО с исследованиями пройдет вокруг Южного острова архипелага.

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