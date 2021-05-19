19.05.2021 (08:45)

Более 400 курсантов ЗВО сдали квалификационные экзамены в окружном учебном центре во Владимирской области

Более 400 курсантов Западного военного округа, сдали квалификационные экзамены в окружном учебном центре подготовки младших специалистов во Владимирской области.

В течение 4 месяцев механики-водители и наводчика-операторы танков Т-72Б3 изучали тактико-технические характеристики боевых машин, правила эксплуатации, а также все возможности применении их в современном общевойсковом бою.

Первичная подготовка военнослужащих проходила на специальных динамическо-статических тренажёрах, которые позволяют моделировать сотни сценариев в различных климатических и ландшафтных условиях.

В заключении 4-месячного обучения курсанты сдали экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения, установленного на технике.

Всем курсантам присвоены соответствующие классные квалификации, а лучшим специалистам и очередные воинские звания.

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