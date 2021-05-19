19.05.2021 (08:20)

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО завершили перевод техники на летний режим эксплуатации

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершили сезонное обслуживание техники в рамках перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Подготовка техники включает такие мероприятия, как расчет горючего и смазочных материалов, других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники на работу в летних условиях. Помимо этого, с водителями были проведены инструкторско-методические и показные занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях высокой температуры со сдачей зачётов. Техники проверили работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, провели осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО провела проверку военной техники дивизии на готовность к эксплуатации в летнем периоде обучения.

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