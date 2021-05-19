19.05.2021 (08:15)

Команда ВВО прибыла в Астраханскую область для выступления на всеармейском этапе конкурса «Специальный маршрут»

Команда Восточного военного округа прибыла в Астраханскую область, где пройдет всероссийский этап конкурса по полевой выучке на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут». Данный конкурс входит в программу армейских международных игр «АрМИ-2021».

Команда ракетного соединения ВВО одержала победу на всех подготовительных этапах, которые проводились с января текущего года. В ходе подготовки к конкурсу военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической, и специальной подготовкам, а также прошли медицинское обследование.

Финал всеармейского конкурса поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж.

На первом этапе боевые расчёты преодолевают сложную трассу, которая содержит типовые препятствия: рвы, холмы, каменистые участки. Затем военнослужащие должны показать мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу и аккуратно при помощи крана загрузить макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Каждая операция чётко нормирована по времени.

На заключительном этапе боевой расчёт с боеприпасами отправится на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности.

Напомним, что команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

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