19.05.2021 (07:45)
Расчеты "Искандер" ВВО в Забайкалье провели тренировку по нанесению ракетных ударов
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на одном из полигонов в Забайкальском крае приняли участие в тренировке с выполнением задач по нанесению условных ракетных ударов, в рамках единого дня огня ракетных войск и артиллерии.
В ходе тренировки ракетчики совершили марш в позиционный район, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также осуществили маскировку и инженерное оборудование позиций.
Штабом соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки. Также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, имитирующим пункты управления и скопление техники "противника".