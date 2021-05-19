19.05.2021 (08:00)

Ночные полеты выполнили летчики Су-34 бомбардировочной авиации ВВО в Хабаровском крае

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае, совершили полеты в ночное время суток.

Летно-тактические задания экипажей включали отработку вопросов аэронавигации, взлет, посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в установленный район.

Особенностью пилотирования Су-34 в воздушном пространстве стало выполнение летчиками сложного пилотажа на высотах до 4 километров.

Всего выполнено до 20 самолетовылетов.

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