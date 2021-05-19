Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2021 (08:00)

Ночные полеты выполнили летчики Су-34 бомбардировочной авиации ВВО в Хабаровском крае

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае, совершили полеты в ночное время суток.

Летно-тактические задания экипажей включали отработку вопросов аэронавигации, взлет, посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в установленный район.

Особенностью пилотирования Су-34 в воздушном пространстве стало выполнение летчиками сложного пилотажа на высотах до 4 километров.

Всего выполнено до 20 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 8500 участников профилактических прививок от коронавирусной инфекции оформили специальные сертификаты в общевойсковой армии ВВО в Приморье
Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Сахалине
В инженерное подразделение ВВО в Забайкальском крае поступила станция очистки воды СКО-10 «Гигиена»
В ВВО началась массовая отправка призывников в войска

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false