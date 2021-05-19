19.05.2021 (07:15)

С военными водителями ВВО в Бурятии проведены комплексные занятия по перевозке военных грузов

На автодромах и танкодромах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, было проведено несколько десятков комплексных занятий с военными водителями автобронетанковой техники соединений и воинских частей в зимнем учебном периоде.

В ходе проведения занятий военнослужащие изучали требования безопасности, технические характеристики вверенной им техники и выполняли упражнения по вождению бронетехники в колоннах, в том числе в условиях ограниченных проездов, как днем, так и в ночное время с использованием приборов ночного видения.

Также военнослужащие отрабатывали навыки вождения при перевозке военных грузов и личного состава, в том числе в экстремальных ситуациях.

Данные комплексные занятия проводились в рамках боевой подготовки и позволили выявить лучших водителей для их дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», начало всеармейского этапа запланировано на конец мая текущего года.

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