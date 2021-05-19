Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2021 (07:30)

Более 8500 участников профилактических прививок от коронавирусной инфекции оформили специальные сертификаты в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Вакцинация от коронавирусной инфекции проходит в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях. На сегодняшний день привиты свыше 8500 военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала МО РФ.

Вакцина доставляется в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации, после чего она в спецконтейнерах прибывает в Уссурийский гарнизон. Перед введением вакцины все военнослужащие и гражданский персонал проходят медицинский осмотр у терапевта. Личный состав дает добровольное согласие на проведение вакцинации.

После завершения вакцинации каждому участнику оформляется специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

С выполняющими мероприятия медицинскими сотрудниками проведены инструктажи по правилам транспортировки и введения препарата. Вакцинация проводится препаратом Гам-КОВИД-Вак в два этапа с промежутком 21день.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Сахалине
В инженерное подразделение ВВО в Забайкальском крае поступила станция очистки воды СКО-10 «Гигиена»
В ВВО началась массовая отправка призывников в войска
Этап «парного зачета» снайперов на всеармейском конкурсе АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» начался в ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false