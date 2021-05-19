19.05.2021 (07:30)

Более 8500 участников профилактических прививок от коронавирусной инфекции оформили специальные сертификаты в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Вакцинация от коронавирусной инфекции проходит в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях. На сегодняшний день привиты свыше 8500 военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала МО РФ.

Вакцина доставляется в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации, после чего она в спецконтейнерах прибывает в Уссурийский гарнизон. Перед введением вакцины все военнослужащие и гражданский персонал проходят медицинский осмотр у терапевта. Личный состав дает добровольное согласие на проведение вакцинации.

После завершения вакцинации каждому участнику оформляется специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

С выполняющими мероприятия медицинскими сотрудниками проведены инструктажи по правилам транспортировки и введения препарата. Вакцинация проводится препаратом Гам-КОВИД-Вак в два этапа с промежутком 21день.

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