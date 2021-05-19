19.05.2021 (07:00)

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Сахалине

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», заступивший на боевое дежурство по охране воздушного пространства островного региона в начале текущего года, будет представлен зрителям Международного военно-технического форума «Армия-2021» на Сахалине.

С-400 «Триумф» является российской зенитно-ракетной системой большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также тактические баллистические цели, в том числе крылатые ракеты, самолёты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

В конце августа текущего года, на острове Сахалин мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» пройдут на аэродроме «Пушистый», а на Курильских островах в городах Курильск и Южно-Курильск.

Помимо демонстрации вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия, современной боевой экипировки военнослужащих и представителей других силовых ведомств Сахалинской области, зрителям форума будет представлена культурно-развлекательная программа, пройдут спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов.

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