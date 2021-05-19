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19.05.2021 (06:30)

В инженерное подразделение ВВО в Забайкальском крае поступила станция очистки воды СКО-10 «Гигиена»

На вооружение инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) поступила станция комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».

Специальное оборудование станции смонтировано на базе автомобиля КамАЗ-6350 и включает в себя блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также комплект запасных частей и принадлежностей.

Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, ядов органического происхождения, включая отравляющие вещества, обеззараживания от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения. Машина способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Все рабочие процессы в станции полностью автоматизированы.

Важной особенностью станции является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

По оценке специалистов инженерных войск, специальное оборудование станции СКО-10 способно в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой свыше 1 тыс. военнослужащих в полевых условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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