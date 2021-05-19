19.05.2021 (06:00)

В ВВО началась массовая отправка призывников в войска

Весной текущего года из дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более девяти тысяч граждан.

На сегодняшний день, уже призвано более 4600 граждан, около 600 человек отправлены для прохождения военной службы по призыву.

Это уже третий призыв, который проходит в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации приняты меры по воспрепятствованию распространению инфекции.

Основываясь на приобретенном опыте призыва граждан в 2020 г. в настоящее время на призывных и сборных пунктах сосредоточено необходимое количество бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей, тест-систем с коротким (в течение 10 минут) сроком получения результата, медицинских масок и перчаток, а также дезинфицирующих средств. В дополнение к противоэпидемическим мерам, в целях снижения риска заражения призывников, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, в добровольном порядке.

В ходе призыва организовано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах, как и в предыдущем году, проводятся мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты.

Также предусмотрены меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд.

Перемещение личного состава воинских команд на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах определено, строго в медицинских масках, которые им выдаются на путь следования к местам прохождения военной службы.

Прибывающие воинские команды доставляются в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части.

Для перевозки молодого пополнения спланирован отдельный автомобильный транспорт и отдельные прицепные вагоны графиковых поездов, а также отдельные рейсы военно-транспортной и гражданской авиации.

Более девяноста процентов призывников останется служить в Восточном военном округе, кроме того большинство из них будет проходить военную службу в субъекте откуда были призваны.

На сборных пунктах все призывники обеспечиваются вещевым имуществом по сезону, питанием на путь следования до воинской части, персональными электронными картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На территории Дальневосточного федерального округа работает более 240 призывных комиссий.

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