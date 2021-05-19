19.05.2021 (05:30)

Этап «парного зачета» снайперов на всеармейском конкурсе АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» начался в ВВО

Военные снайперы в рамках всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» начали соревнования в парной стрельбе из стрелкового оружия.

В течение нескольких дней военнослужащие-снайперы в парах будут не только соревноваться в меткости стрельбы по различным мишеням, но и в скорости, поражения мишеней.

Снайперские группы будут вести прицельную стрельбу по движущимся мишеням в дневное и в ночное время суток с использованием приборов ночного видения.

Всего во всеармейском этапе «Снайперского рубежа» принимают участие военнослужащие с четырех военных округов и четырех военных общевойсковых командных училищ, а также другие победители предварительных этапов соревнований.

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