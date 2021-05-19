19.05.2021 (05:00)

В день 290-летия Тихоокеанского флота боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока

В честь юбилея флотский причал на Корабельной набережной Владивостока станет выставочной и концертной площадкой, которую смогут посетить жители и гости столицы Приморского края.

По решению командования флота в этот день с 12 до 16 часов по местному времени для посещения будут открыты боевые корабли, ошвартованные у основного флотского причала.

В рамках Дня открытых дверей гости праздника смогут посетить выставку современного вооружения и военной техники, развёрнутую на причале, увидеть показательные выступления подразделения морской пехоты флота, побывать на концерте, который под открытым небом дадут творческие коллективы Тихоокеанского флота и Владивостока.

Вход на причал будет осуществляться по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице