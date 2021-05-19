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19.05.2021 (04:30)

Более 300 музыкантов военных оркестров войск ВВО примут участие в военно-музыкальном фестивале «Амурские волны»

Военные музыканты войск Восточного военного округа продолжают активно готовиться к IХ Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который состоится в Хабаровске в период с 24 по 31 мая текущего года.

Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Военный оркестр штаба Восточного военного округа представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почетного караула Хабаровского гарнизона.

В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки.

Дальневосточные музыканты готовят для зрителей фестиваля разножанровый музыкальный сюрприз.

Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.

В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19 участие в фестивале примут только военные оркестры Вооруженных Сил РФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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