19.05.2021 (04:00)
Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» завершил заход во вьетнамский порт Камрань
Большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», выполняющий задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершил деловой заход в порт Камрань (Вьетнам).
В период стоянки в порту танкер пополнил запасы воды и топлива.
Два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион 1 мая. В составе отрядов действуют: флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Громкий".
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