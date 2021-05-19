19.05.2021 (03:30)

В Подмосковье стартовали сборы с военнослужащими проходящими военную службу по контракту на должностях старшин танкового объединения ЗВО

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовали сборы с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях старшин танкового объединения ЗВО.

Основной целью сборов стало изучение и углубление знаний, умений и навыков, необходимых старшинам для повышения эффективности исполнения своих функциональных обязанностей, а также проверка уровня подготовки старшин.

Всего в сборах принимает участие более 200 военнослужащих со всех соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО.

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