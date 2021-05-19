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19.05.2021 (02:30)

Более 2 тыс. единиц техники объединения ПВО-ПРО переведены на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) завершается перевод военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Целью перевода техники является обеспечение ее бесперебойной работы при высоких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.

Подготовка техники к летнему периоду включает такие мероприятия, как расчет горючего и смазочных материалов, других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в летних условиях, выполнение работ по переводу.

Помимо этого, с водителями были проведены инструкторско-методические и показные занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях высокой температуры со сдачей зачётов.

Техники проверят работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проведут осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

После завершения перевода техники будут проведены итоговые осмотры, подведен итог и осуществлен дальнейший допуск личного состава объединения к летней эксплуатации. Всего будет переведено около 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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