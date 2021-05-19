19.05.2021 (01:00)
В Подмосковье пройдет всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты
С 24 по 29 мая на базе учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты состоится всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Управлением начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Конкурс включает в себя три этапа: «Теоретическая квалификация», «Практическая квалификация» и «Эстафета».
В состязаниях примут участие 11 команд от военных округов, видов и родов войск, занявших первые места по итогам отбора среди расчетов специальной обработки в своих воинских частях.
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