19.05.2021 (00:45)

В Амурском соединения дальней авиации началась сдача контрольной проверки по физической подготовке

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, началась плановая проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий за зимний период 2021 учебного года.

Всему личному составу в соответствии со своей возрастной группой предстоит сдать нормативы и упражнения на силу, выносливость и скорость.

С учетом погодных условий военнослужащие проходят следующие испытания: челночный бег 10 по 10 метров, забег на 100 метров, подтягивание на перекладине, выход силой, подъем переворотом, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, бег на 1 и 3 километра, рукопашный бой, толчок двух гирь весом 24 килограмма, жим штанги 70 килограммов, преодоление полосы препятствий в военной форме одежды и многое другое.

Мероприятия проводятся под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

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