19.05.2021 (03:00)
Российские миротворцы продолжают прием обращений за помощью от жителей Нагорного Карабаха в Пункте приема граждан и по телефонам «горячей линии»
В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.
Всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 3600 человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии».
«До сих пор самыми острыми проблемами остаются поиск пропавших без вести, возврат имущества и вопросы беженцев. Также к нам обращаются по различным вопросам. В частности, сегодня было обращение ветеранов афганской войны по поводу выплат – что у них пока не получается получить полагающиеся им выплаты. Мы приняли обращение и пытаемся оказать им помощь», - сообщил дежурный офицер Пункта приема граждан Дмитрий Серов.
Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Все обращения заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.
Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.
«Я хочу сказать спасибо миротворческим силам, которые находятся в Карабахе. Сделали много работы – ведутся поисковые работы, поставили посты, чтобы в Карабахе было безопасно и чтобы люди чувствовали, что они защищены от военных конфликтов», - заявил глава администрации Гадрутского района Артур Багдасарян, посетивший в этот день Пункт приема граждан Центра гуманитарного реагирования. «Сейчас мы хотим, чтобы эта война закончилась. Чтобы наши беженцы все вернулись в свои родные места и продолжили свою жизнь в мирных условиях», - добавил он.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.