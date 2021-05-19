19.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы продолжают прием обращений за помощью от жителей Нагорного Карабаха в Пункте приема граждан и по телефонам «горячей линии»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы продолжают прием обращений за помощью от жителей Нагорного Карабаха в Пункте приема граждан и по телефонам «горячей линии»

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 3600 человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии».

«До сих пор самыми острыми проблемами остаются поиск пропавших без вести, возврат имущества и вопросы беженцев. Также к нам обращаются по различным вопросам. В частности, сегодня было обращение ветеранов афганской войны по поводу выплат – что у них пока не получается получить полагающиеся им выплаты. Мы приняли обращение и пытаемся оказать им помощь», - сообщил дежурный офицер Пункта приема граждан Дмитрий Серов.

Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Все обращения заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.

«Я хочу сказать спасибо миротворческим силам, которые находятся в Карабахе. Сделали много работы – ведутся поисковые работы, поставили посты, чтобы в Карабахе было безопасно и чтобы люди чувствовали, что они защищены от военных конфликтов», - заявил глава администрации Гадрутского района Артур Багдасарян, посетивший в этот день Пункт приема граждан Центра гуманитарного реагирования. «Сейчас мы хотим, чтобы эта война закончилась. Чтобы наши беженцы все вернулись в свои родные места и продолжили свою жизнь в мирных условиях», - добавил он.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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