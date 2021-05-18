18.05.2021 (20:30)

Курсанты Военно-медицинской академии поздравили пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» с 30-летием

В минувшие выходные в подмосковной Кубинке состоялся масштабный праздник, посвященный 30-летию с момента образования авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

Поздравить воздушных асов приехали представители командования и курсанты 3-го факультета (подготовки врачей для ВКС) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Поздравительный адрес от имени начальника академии командиру «Русских Витязей» полковнику Андрею Алексееву вручил начальник 3-го факультета подполковник медицинской службы Сергей Кулеш. Также командирам авиационных групп курсанты 3-го факультета вручили памятные подарки.

Впервые для зрителей праздника были задействованы самолеты Су-35С.

Также авиационные группы показали свои новые программы. Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти экипажей. Лётчики «Русских Витязей» выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры такие, как групповая петля Нестерова, синхронные «бочки», парный «колокол», «зеркало», «коробочка», «ухо», «горка», роспуск «фонтан», роспуск «тюльпан» и многие другие.

В этот же день курсанты факультета посетили экспозицию авиатехники в музейном комплексе парка «Патриот», в котором расположено более 30 единиц авиационной техники, раскрывающих историю развития конструкторского дела России. Здесь представлены реактивные самолеты от 1-го до 4-го поколения отечественного производства, в том числе самолеты МиГ-17, МиГ-19, МиГ-29, Су-24, Су-25 и другие образцы вооружения и военной техники отечественных Военно-воздушных сил.

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